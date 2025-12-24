'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

Hebt u al gehoord van Sam De Grand? De Nederlandse jeugdinternational maakt indruk bij Lommel en zou wel eens op weg kunnen naar de Eredivisie. Al blijft hij zelf ook wel rustig bij de hele situatie, zoals hij dat ook afgelopen zomer was.

Een dikke maand geleden leek Lommel in de penarie te zitten na een teleurstellende 3 op 15 zonder overwinning, maar na een 12 op 12 zijn ze met de jaarwisseling opnieuw volop in de strijd om de play-offs in de Challenger Pro League.

Sam De Grand zorgde al voor zeven assist dit seizoen

Zeker met oog op de top-6 deden ze de voorbije weken een goede zaak. Met dank ook aan Sam De Grand, die op de linksachter steeds belangrijker wordt voor de Limburgers. Zijn marktwaarde is ondertussen gestegen naar 800.000 euro volgens Transfermarkt.

Met zeven assists heeft hij al meermaals zijn waarde laten zien voor Lommel, waar hij nog tot juni 2028 onder contract ligt. Het jeugdproduct van Genk begon zijn carrière bij OH Leuven en Anderlecht, alvorens hij naar Limburg trok.

Speler Lommel zegt neen tegen Eredivisie

Ondertussen is de 21-jarige verdediger ook al jeugdinternational bij Oranje, maar op clubniveau zit hij al zijn hele loopbaan in België. En als het van hem afhangt, dan zal dat ook de komende maanden en jaren mogelijk het geval zijn.


Vorig jaar liet Twente al zijn interesse blijken en ook afgelopen zomer (en nu) is er aandacht vanuit Nederland. "Ik had een beetje het gevoel dat ze me alleen wilden om de selectie te vergroten. Er was niet echt een plan en ik wil elke week spelen. Dat kan bij Lommel", wil hij volgens een interview in Voetbal International voorlopig niet weg uit ons land.

