Nu hij officieel ereburger is: Wat is Mertens' nalatenschap in Napels?

Dries Mertens is op vrijdag officieel ingehuldigd als ereburger van de Italiaanse stad Napels. Hij verdedigde vele jaren het shirt van Napoli, maar won er nooit de felbegeerde landstitel. Toch blijven de Napolitanen zot van Mertens en zijn gezin.

Dries Mertens en Napoli zagen hun wegen drie jaar geleden scheiden. De Rode Duivel trok naar het Turkse Galatasaray. Maar in Napels zijn ze hun voormalige chouchou nooit vergeten. Net als Diego Maradona mag Mertens zich sinds vrijdag officieel ereburger van Napels noemen.

Mertens streek in de zomer van 2013 neer in de Zuid-Italiaanse stad. Hij kwam over van PSV Eindhoven. In de eerste seizoenen fungeerde Mertens vooral als invaller, iets waarvan hij ook bij de Rode Duivels zijn handelsmerk zou maken. Een scorende invaller, daar waren en zijn veel goede ploegen naar op zoek.

Gaandeweg bleef Mertens zich ontwikkelen en in het tweede deel van zijn Italiaanse carrière schoolde hij zich zelfs om tot diepe spits. Het begin van een geweldige periode. In het seizoen 2016-2017 kon de Leuvenaar maar liefst 34 doelpunten scoren over alle competities heen, waarvan 28 stuks in de Serie A.

Het hartje dat hij vormde na elk doelpunt, richting vrouw Kat Kerkhofs, werd zijn kenmerkende viering. Zo erg zelfs dat wanneer hij het even niet deed, de Italiaanse pers meteen over een mogelijke breuk tussen Mertens en Kerkhofs schreef. Daarna volgde nog een aantal seizoenen met fabelachtige doelpunten en speciale vieringen. Die felbegeerde landstitel bleef wel uit. Mertens klokte af op twee bekers en één supercup. Het seizoen na zijn vertrek won Napoli wel de landstitel. Jammer dat hij dat niet kon meemaken vanop de eerste rij.

In Napels werd Mertens ook voor het eerst vader. Dat hij zijn zoon de naam 'Ciro' gaf, de bijnaam die hij van de Napolitanen kreeg, maakte de liefde alleen nog maar groter. Uiteindelijk sloot Mertens af met 148 doelpunten voor Napoli, daarmee is hij nog altijd topschutter aller tijden.

En nu, drie jaar later, houden ze nog steeds zielsveel van hem. En die liefde is wederzijds. Kerkhofs is zwanger van een dochter en het koppel wil maar wat graag dat ook zij het leven ziet in Napels. Of hoe een transfer zo'n dertien jaar geleden het leven van een Leuvens koppel veranderde. En met hen ook dat van een miljoenenstad.