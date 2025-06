Matz Sels doet pijnlijke vaststelling na zeer zwakke vertoning van Rode Duivels

De WK-kwalificaties zijn zeer slecht begonnen voor de Rode Duivels, die niet verder kwamen dan een 1-1 gelijkspel tegen Noord-Macedonië. Matz Sels reageerde na afloop.

De Rode Duivels speelden vrijdagavond 1-1 gelijk tegen Noord-Macedonië, in Skopje. Matz Sels kwam na afloop uitleg geven.

"Het is logisch dat iedereen ontgoocheld is nadat we zo lang voor hebben gestaan", zei bij voor de camera's van VTM. Ze hebben wel wat kansen gehad en we kwamen een paar keer goed weg. Achteraf gezien is een gelijkspel een terechte score."

Een pijnlijke vaststelling van de doelman, die wel beseft dat dit nooit zo had mogen lopen. "Maar dit moesten we eigenlijk gewoon vasthouden."

"Waar het aan lag? Ze probeerden in de eerste helft goed de lange bal te spelen, wat altijd gevaarlijk was één op één met Zeno (Debast). In de tweede helft werd er wat veranderd en toen moesten we het gewoon vasthouden. We waren al gewaarschuwd met dat offside-doelpunt", gaat hij verder.

"We moesten daar energie uithalen, maar dat deden we niet." In het slot scoorde de thuisploeg op fantastische wijze nog de gelijkmaker. "Als hij dat nog probeert gaat die misschien nooit meer binnen, maar het was goed gedaan en jammer voor ons."

De Rode Duivels krijgen maandag een nieuwe kans tegen Wales. Hopelijk krijgen de supporters in het Koning Boudewijnstadion wat meer grinta te zien dan de meegereisde fans in Skopje.