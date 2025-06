'De eerste zomerversterking voor Club Brugge? Akkoorden zijn zo goed als rond'

Club Brugge zou dicht bij een akkoord zijn met Hannover 96 voor Nicolo Tresoldi. De 20-jarige aanvaller zou blauwzwart deze zomer komen versterken.

Club Brugge zal deze zomer de nodige verschuivingen doorvoeren in de kern. Een eerste zomertransfer lijkt zo goed als rond te zijn, als we Sky Sports mogen geloven.

Blauwzwart zou een akkoord bereikt hebben met Hannover 96 over Nicolo Tresoldi, zo is er te horen. De 20-jarige aanvaller, had een stevig prijskaartje om de nek, tussen 7 en 8 miljoen euro.

Eerste zomertransfer voor Club Brugge

Club Brugge zou echter een betere deal kunnen sluiten hebben. Transferjournalist Sacha Tavolieri spreekt van 5 miljoen euro en een extra miljoen aan bonussen. Tresoldi zou voor vier seizoenen tekenen bij blauwzwart.

Nieuw aanvallend geweld is meer dan welgekomen in het Jan Breydelstadion. Ferran Jutgla wil deze zomer vertrekken, Gustaf Nilsson wist niet echt te overtuigen en Romeo Vermant heeft nog geen contractverlenging getekend bij Club Brugge.

Op papier is Tresoldi echter geen topversterking, maar eerder een oplossing op lange termijn. Al zou hij even goed ook de verrassing van het jaar kunnen zijn, maar dat zal tijd moeten uitwijzen.