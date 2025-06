🎥 Fans van Anderlecht in wiek geschoten door opvallende toespraak Roméo Vermant (Club Brugge)

Een video gedeeld door Club Brugge zorgt voor heel wat ophef. In de video is te horen hoe Romeo Vermant Anderlecht uitdaagt voor een cruciale wedstrijd in de play-offs. Zijn speech is zeer duidelijk en daar kunnen de fans van Anderlecht niet om lachen.

Club Brugge heeft een video uitgebracht die is opgenomen in de kleedkamer, vlak voor de Play-off wedstrijd tegen Anderlecht. Hierin is te zien hoe Romeo Vermant zijn teamgenoten motiveert. Maar zijn woorden vielen helemaal verkeerd bij de Brusselse fans. "Vergeet niet dat het nog altijd f*cking Anderlecht is", zegt hij, met een stevige toon. "We gaan ze voor de vijfde keer dit seizoen verslaan." Een gedurfde toespraak, die door de paars-witte fans als arrogant wordt gezien. Vermant haat Anderlecht echt hard 😭 pic.twitter.com/Pj6IUs2sdr — Yang 💙🖤 (@ByronYang99) June 3, 2025 De video ging al snel viraal. Tussen spot en woede laaien de reacties op. Voor sommigen is het fair-play, voor anderen is Brugge te ver gegaan door dit moment te tonen. Kwelgeest van Anderlecht Het moet gezegd worden dat Vermant een ware kwelgeest is van Anderlecht. De jonge aanvaller heeft al vijf keer gescoord tegen de Brusselaars - waaronder een paar belangrijke in de finale van de Beker van België. Een statistiek die zijn woorden kracht bijzet, maar ook meer bitterheid bij de tegenstanders veroorzaakt. Met deze uitspraak heeft Vermant zich definitief een plek verworven in het hoofd van de paars-witte fans.