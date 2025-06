Anderlecht strikt doelman van Club Brugge, ook flankaanvaller zoekt andere oorden op

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge gooide hoge ogen op de KDB Cup afgelopen weekend. De U15 van Blauw-Zwart behaalde de finale, waarin het verloor van het Spaanse FC Barcelona. Het succes kent ook gevolgen, want Club verliest drie pionnen van haar succesploeg aan andere Belgische topclubs.

In het jeugdvoetbal is er sneller verloop tussen Belgische clubs dan bij eerste ploegen. Het verbaast al lang niet meer als een toptalent de academie van Anderlecht inruilt voor die van Genk of wanneer een parel van Club Brugge andere oorden opzoekt.

Toch zal Club Brugge niet meteen verwacht hebben dat het na een zeer succesvolle KDB Cup afgelopen weekend, waarin het de finale haalde maar verloor van FC Barcelona, twee spelers én de trainer zou zien vertrekken.

Emilio Van Wijmeersch, de doelman van het succesteam, ruilt Club namelijk in voor de eeuwige rivaal uit Brussel. Dat kondigt hij zelf aan op zijn Instagram. Na acht seizoenen in Brugge trekt hij naar Anderlecht.

Niet alleen de doelman, ook de trainer zou richting de hoofdstad trekken. Dylan Malicheff was twee jaar actief als jeugdtrainer bij Club, maar kiest nu voor een nieuwe uitdaging. Over de bestemming van die nieuwe uitdaging rept hij met geen woord, maar het heeft er alle schijn van dat ook hij naar Anderlecht zal trekken.

Tenslotte neemt ook Ebrima Ceesay afscheid van de Bruggelingen. Over zijn nieuwe club is nog niets officieel, al zou Racing Genk naar alle waarschijnlijkheid de strijd om de flankaanvaller winnen.