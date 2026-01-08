"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

Lamisha Musonda gaat momenteel door een bijzonder moeilijke periode. De voormalige belofte van Anderlecht en KV Mechelen deelde zijn noodkreet op sociale media.

De familie Musonda beleeft momenteel erg uiteenlopende lotgevallen. Tika Musonda verliet Tottenham afgelopen zomer om aan de slag te gaan bij de scoutingcel van Liverpool. Als spelers maakten vooral zijn twee broers Charly en Lamisha naam. Eerstgenoemde gold als een groot Belgisch talent, maar brak nooit door bij Chelsea en is intussen gestopt met voetballen.

Ook Lamisha Musonda verruilde Anderlecht in 2012 voor Chelsea. Daarna speelde hij twee wedstrijden in de Pro League voor KV Mechelen, om vervolgens naar Spanje te trekken en zijn carrière in 2020 af te sluiten bij TP Mazembe. Vandaag gaat het bijzonder slecht met hem, iets wat hij zelf deelde op sociale media.

Zijn woorden zijn bijzonder zwaar. "Nu ik me realiseer dat ik nog maar een paar dagen heb, realiseer ik me ook dat ik veel mensen aan mijn zijde had en ik zal de herinneringen altijd koesteren. Het leven is hard maar het uitzicht is geweldig."

Nood aan steun

Hij was sinds maart 2024 afwezig op sociale media en brengt geen goed nieuws. "Niemand kan echt begrijpen welke pijn je doormaakt. De voorbije twee jaar zijn bijzonder zwaar en slopend voor mij geweest. Met groot verdriet moet ik meedelen dat ik vecht om opnieuw gezond te worden, wat mijn afwezigheid op sociale media verklaart. Ik heb de realiteit onder ogen moeten zien: mijn gezondheid is kritiek en ik vecht nu om te overleven."

Het is een echte noodkreet. "Jullie steun en gebeden zouden me enorm helpen in deze periode. Mijn familie en ik blijven vechten en ik zal niet opgeven tot mijn laatste adem. Zoals jullie kunnen zien, heb ik het geluk gehad een prachtige jeugd te beleven… en ik heb nog zoveel te bieden. Maar er zijn zoveel geweldige mensen die ik persoonlijk had willen bedanken. Het idee dat ik daar misschien niet meer toe zal komen, doet me enorm veel pijn. Ik hou van jullie allemaal. Lamisha."





Het is moeilijk om woorden te vinden voor het leed dat hem al twee jaar treft. Wat de oorzaak ook is, de redactie van Voetbalkrant wil Lamisha Musonda en zijn naasten alle moed en kracht toewensen in deze bijzonder moeilijke periode.