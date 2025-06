Italiaanse interesse in Gent-sterkhouder, miljoenendeal lonkt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na een moeizaam seizoen wil KAA Gent met een nieuw elan aan de volgende campagne beginnen. Zo plukte het alvast Ivan Leko weg bij Standard. Maar ook de spelerskern zal een grondige metamorfose ondergaan.

Met een zesde plaats en zonder Europees voetbal valt het seizoen van KAA Gent moeilijk als succesvol te omschrijven. Volgend jaar zal beter moeten zijn, maar eerst moet de kern daarvoor worden samengesteld.

Met Jordan Torunarigha en Andrew Hjulsager vertrokken al twee spelers transfervrij. Maar ook andere jongens staan op vertrekken. Gent hoopt nog enkele miljoenen te verdienen aan de verkoop van spelers. Het denkt daarbij onder meer aan linkervleugelverdediger Archie Brown.

Brown imponeerde bij zijn aankomst in ons land meteen, maar dit seizoen is het toch allemaal wat minder. Hij mag andere oorden opzoeken. Volgens journalist Gianluca Di Marzio is er heel concrete interesse uit Italië voor Brown. Zo zouden onder meer Torino en Lazio lonken naar zijn diensten.

Het lijkt vooral de club uit Turijn te zijn die het meest geïnteresseerd is. Zij zouden snel werk willen maken van een transfer, waarbij Gent hoopt om een flinke som geld te verdienen. Browns marktwaarde ligt rond de acht miljoen euro.

Dat zou een financiële opsteker zijn voor Gent na het mislopen van Europees voetbal volgend seizoen. Met het geld dat de Buffalo's kunnen verdienen aan Brown kan het weer de markt opgaan om gerichte versterkingen binnen te halen.