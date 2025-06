Anderlecht slaat toe en haalt coach uit jeugd van Club Brugge weg: "Gouden lichting"

RSC Anderlecht heeft elitecoach Dylan Malicheff binnengehaald voor volgend seizoen. Hij komt over van Club Brugge.

Twee jaar was Malicheff aan de slag bij Club Brugge. Daar werkte hij met de U15. Bij Anderlecht zal hij de U18 onder zijn hoede nemen, zo klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Mijn eerste seizoen was er meteen één om nooit te vergeten: we werden kampioen én wonnen de Orange Veins Cup in Rotterdam”, vertelt hij aan de krant.

Het tweede seizoen bracht de nodige uitdagingen. “We eindigden als tweede in de competitie, wonnen het toernooi in Wenen en schreven samen geschiedenis op de KDB Cup, opnieuw met een tweede plaats.”

Ondertussen is hij al volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen met de U18 van anderlecht. “Enkele spelers ken ik al. Het is een team met veel talent. In de jeugd van Anderlecht zit je altijd met een gouden lichting. We willen het beste uit de ploeg halen.”

De bedoeling is op de UEFA Youth League te mikken, maar daarvoor moet je in de eigen competitie bovenaan eindigen. Geduld is daarin heel belangrijk.

“Kijk maar naar Nathan De Cat (16) die in de A-ploeg al kansen kreeg. Met trainers zoals Jelle Coen bij RSCA Futures, hebben we genoeg mensen die de jeugd succesvol naar het eerste team kunnen begeleiden”, besluit Malicheff.