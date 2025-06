'Transfersom swingt de pan uit: clubrecord voor Club Brugge op komst'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Joel Ordonez, de talentvolle Ecuadoriaanse verdediger van Club Brugge, staat volop in de schijnwerpers. Hij zou het transferrecord van Igor Thiago zelfs verbreken.

Paris Saint-Germain heeft serieuze interesse in de 21-jarige centrale verdediger Joel Ordonez. De transferprijs zou kunnen oplopen tot 40 miljoen euro, zo meldt Transferfeed. Dit zou een recordtransferbedrag betekenen voor Club Brugge.

Ordonez heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de meest gewilde verdedigers in Europa. Zijn prestaties in de Champions League en de Belgische competitie hebben hem op de radar gezet van topclubs, waaronder PSG, Arsenal en Juventus.

De Parijse club ziet in hem een ideale partner voor zijn landgenoot Willian Pacho en sportief directeur Luis Campos heeft hem persoonlijk gescout. Club Brugge heeft een stevige onderhandelingspositie, aangezien Ordonez nog een contract heeft tot 2028.

De Belgische club mikt op een transfersom die de 37 miljoen euro van Igor Thiago overstijgt, waarmee Ordonez de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis zou worden.

Hoewel PSG de voornaamste gegadigde lijkt, is er nog geen concrete aanbieding gedaan. De club wacht op goedkeuring van de Qatarese eigenaren om de nodige middelen vrij te maken. Ondertussen blijven andere Europese topclubs de situatie nauwlettend volgen, wat de kans op een biedingsstrijd vergroot.