Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

Samory Kone is pas 15 jaar, maar zijn naam circuleert al langer in voetbalkringen over heel Europa. De snelle en behendige rechtsbuiten uit de jeugd van Anderlecht staat op het punt de overstap te maken naar Ajax, waar hij verder zal groeien in de beroemde jeugdopleiding van De Toekomst.

Voor Kone zelf is het een enorme kans, voor Anderlecht een flinke aderlating. Op 28 januari wordt hij zestien en mag hij dus zijn eerste profcontract tekenen.

Kone heeft het potentieel om een grote te worden

Het verhaal van Kone begint in Brussel, waar hij als kind speelde bij Crossing Schaerbeek. Al op jonge leeftijd viel hij op door zijn snelheid en technische bagage, waardoor hij werd opgenomen in de jeugdopleiding van paars-wit. In Anderlecht werkte hij zich langzaam op tot een vaste waarde bij de U18, ondanks dat hij met zijn 15 jaar nog tot de jongere lichting behoort.

Op het veld is Kone een wervelwind. Zijn dribbels, acties één-tegen-één en neus voor doel zorgen ervoor dat hij telkens een dreiging vormt op de rechterflank. Analisten en scouts prijzen vooral zijn explosiviteit en het vermogen om duels af te dwingen in de aanvallende zone. Bij Anderlecht werd hij al geselecteerd voor de Belgische U16, waar hij eveneens indruk maakte.

Pijnlijjke aderlating voor Anderlecht

Ajax houdt de Belgische jeugd nauwlettend in de gaten en ziet in Kone een parel die in Amsterdam verder kan uitgroeien. De Amsterdammers hebben de afgelopen jaren al meerdere jonge talenten uit België gehaald en weten hoe ze zo’n speler optimaal kunnen begeleiden naar professioneel niveau.



Het vertrek van Kone betekent een pijnlijke aderlating voor Anderlecht, dat zijn opleiding internationaal hoog in het vaandel heeft. Toch is het een bekend verhaal: Belgische topclubs zien talenten soms wegglippen richting buitenlandse grootmachten, en vaak met succes. Kone heeft het nodige potentieel om uit te groeien tot een speler die in de top van de Europese competities kan meedraaien.