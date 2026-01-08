Duidelijkheid over amateurvoetbal dit weekend: Voetbal Vlaanderen neemt ingrijpende beslissing

De sneeuw dreigt ook dit weekend opnieuw het amateurvoetbal te verstoren. Het Competitions Department van Voetbal Vlaanderen heeft al een algemene afgelasting aangekondigd. Het ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) neemt donderdag een beslissing.

De voorbije dagen werden de lagere reeksen van het amateurvoetbal al verstoord door de hevige sneeuwval die het land trof. Zo werd het overgrote deel van de wedstrijden in de lagere reeksen getroffen.

Dit weekend stond de herstart gepland in eerste natinoale, het hoogste niveau van het Belgische amateurvoetbal. Maar de kans is groot dat er in het hele land niet zal worden gespeeld.

In Vlaanderen speelt niemand, ACFF vergadert

In Vlaanderen werd de knoop alvast doorgehakt: Voetbal Vlaanderen kwam donderdagochtend samen en besliste tot een algemene afgelasting van de wedstrijden dit weekend. De matchen zouden worden verplaatst naar het weekend van 15 februari.

Gesmolten sneeuw zorgt ervoor dat de velden grote hoeveelheden water zullen moeten verwerken. Vrijdag en zaterdag wordt er bovendien veel regen voorspeld. In de nacht van zaterdag op zondag worden er vriestemperaturen tot -7 graden celsius verwacht.

"Tot slot is er, door een combinatie van de winterstop en de winterse weersomstandigheden, door veel clubs weinig effectief getraind op het voetbalveld. Het laten doorgaan van competitiewedstrijden in deze omstandigheden lijkt dan ook niet verantwoord", klinkt het bij Voetbal Vlaanderen.





In Wallonië staat later op donderdag nog een vergadering gepland door ACFF. De kans is groot dat ook daar een algemene afgelasting wordt afgekondigd.