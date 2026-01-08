Moet Club Brugge dit seizoen kampioen spelen? Ivan Leko komt met duidelijk antwoord

Na een seizoen zonder landstitel zal Club Brugge dit jaar opnieuw meedoen om het hoogste. De achterstand op Union is klein en met de play-offs in zicht blijft alles mogelijk voor blauw-zwart. Toch is landstitel, volgens Ivan Leko, geen must.

Club Brugge kon 2025 afsluiten op de tweede plaats in het klassement van de Jupiler Pro League. Het was een jaar zonder landstitel voor de Bruggelingen.

Ondanks goede play-offs moesten ze zich gewonnen geven. Union SG zette een onwaarschijnlijke reeks neer aan het einde van het seizoen en mocht de landstitel in ontvangst nemen.

Dit jaar kan blauw-zwart revanche nemen, maar dan moet het wel nog voorbije de Brusselaars geraken. Union staat op dit moment eerste in de reguliere competitie met één punt meer dan Club.

Ivan Leko is duidelijk: kampioen spelen is geen must

Alles is nog mogelijk, zéker met de play-offs die we (voorlopig?) een laatste keer te zien dit seizoen. In een interview met DAZN kreeg trainer Ivan Leko de vraag of kampioen spelen een must is voor Club dit seizoen.



"Nee", antwoordt hij duidelijk. "Absoluut willen we dat. Wij hebben alles om kampioen te kunnen worden. Dat is onze grote ambitie en dat verstoppen we niet. Maar moeten kampioen spelen? Nee."