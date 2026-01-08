'Rangers dient miljoenenbod in voor sterkhouder van Westerlo'

De wintermercato kan voor onverwachte beweging zorgen, ook bij KVC Westerlo. De Kemphanen dreigen deze maand mogelijk een vaste waarde te verliezen, want buitenlandse interesse wordt steeds concreter.

De wintermercato is een mooie kans om versterking te halen, maar dat betekent ook dat heel wat clubs sterkhouders zien vertrekken. Bij KVC Westerlo kan dit het geval zijn.

Volgens Het Nieuwsblad is er namelijk een bod binnengekomen van in de Kempen voor Tuur Rommens. Het Schotse Rangers zou zo'n 3,5 miljoen euro willen betalen voor de flankverdediger.

Rangers dient bod in voor Tuur Rommens

De linksachter is al langere tijd een echte sterkhouder bij Westerlo. Wanneer hij niet geblesseerd is, staat Rommens iedere wedstrijd 90 minuten lang op het veld.

Momenteel is de linksachter gewoon mee aan het trainen in Turkije, waar Westerlo in Antalya op stage is. De Kemphanen zullen nu nadenken over het bod en willen, als het plaatje klopt, meewerken aan een transfer.



Rommens kwam in 2023 over van KRC Genk. Sindsdien speelde hij in totaal al 79 wedstrijden voor Westerlo, waarin hij één doelpunt scoorde (uitgerekend tegen zijn ex-club) en negen assists gaf.