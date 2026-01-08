Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

Anderlecht wil zich deze winter versterken, maar botst opnieuw op financiële en sportieve grenzen. Coach Besnik Hasi is duidelijk: zonder uitgaande transfers blijft de bewegingsruimte op de mercato bijzonder beperkt.

Anderlecht wil graag de transfermarkt op deze winter maar staat opnieuw voor een lastige situatie. Net als in de voorbije mercato's moet paars-wit eerst verkopen om inkomende transfers te kunnen doen.

Coach Besnik Hasi legde het woensdag nog eens uit. Er zal niet snel een nieuwe spits komen aangezien er eerst uitgaande transfers gerealiseerd moeten worden. In een interview met DAZN ging hij er iets dieper op in.

Hasi bijzonder scherp over overbodige spelers bij paars-wit

"Kijk, de realiteit is er. We weten dat we financieel niet sterk genoeg zijn om zomaar de transfermarkt op te gaan", opent de Anderlecht-trainer. "En anderzijds is er door het verleden een grote kern."

"Er zijn veel spelers met grote en langdurige contracten maar geen sportieve meerwaarde hebben binnen de club", gaat Hasi verder met een heel opvallende quote.

"Dus zolang dat zo blijft is het moeilijk om geld te blijven pompen en nieuwe spelers te kopen", besluit hij. Anderlecht zal de komende weken gebruiken om oplossingen te zoeken voor zijn overbodige spelers.