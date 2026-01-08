Niet op de juiste plek bij KV Kortrijk: "Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis"

Patrick Deman blijft actief in het voetbal, al is dat niet langer op het hoogste niveau. De voormalige doelman en keeperstrainer geeft een stand van zaken over zijn huidige activiteiten en zijn visie op talentontwikkeling.

Activiteiten na zijn profcarrière

Deman werkte jarenlang bij verschillende eersteklassers, maar is nu actief bij Wevelgem City en KV Diksmuide Oostende. Hij combineert keeperstraining met een rol als adviseur en sprong recent zelfs kort in als interim‑coach. Zijn betrokkenheid bij meerdere projecten toont dat hij de overstap naar het provinciale niveau zonder moeite maakte.

Deman was destijds verantwoordelijk voor de komst van Marko Ilic naar KV Kortrijk. “Er waren wel twintig kandidaten, maar ik koos er toch Marko Ilic uit”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. Volgens hem beschikte de doelman meteen over het potentieel om door te groeien.

Hij blijft ervan overtuigd dat Ilic hoger thuishoort. “Marko is een klasbak en speelt in de Challenger Pro League onder zijn niveau. Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis.” Hij verwacht dat de doelman een belangrijke rol kan spelen in de promotiestrijd van Kortrijk.

Toekomst van zoon Maxim

Deman leidde jarenlang zijn eigen zoon op binnen Kortrijk. Maxim is nu tweede doelman bij SK Beveren en werkt achter Beau Reus. De vader hoopt dat beide clubs promotie kunnen afdwingen.



Voor Deman blijft het belangrijkste dat zowel zijn zoon als zijn voormalige club stappen vooruit zetten. Zijn eigen focus ligt op het begeleiden van doelmannen en het verderzetten van zijn projecten binnen het provinciale voetbal. De voormalige prof ziet geen nood om terug te keren naar het hoogste niveau. Zijn huidige rol biedt hem voldoende uitdaging en voldoening.