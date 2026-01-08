Niet op de juiste plek bij KV Kortrijk: "Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis"

Niet op de juiste plek bij KV Kortrijk: "Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patrick Deman blijft actief in het voetbal, al is dat niet langer op het hoogste niveau. De voormalige doelman en keeperstrainer geeft een stand van zaken over zijn huidige activiteiten en zijn visie op talentontwikkeling.

Activiteiten na zijn profcarrière

Deman werkte jarenlang bij verschillende eersteklassers, maar is nu actief bij Wevelgem City en KV Diksmuide Oostende. Hij combineert keeperstraining met een rol als adviseur en sprong recent zelfs kort in als interim‑coach. Zijn betrokkenheid bij meerdere projecten toont dat hij de overstap naar het provinciale niveau zonder moeite maakte.

Deman was destijds verantwoordelijk voor de komst van Marko Ilic naar KV Kortrijk. “Er waren wel twintig kandidaten, maar ik koos er toch Marko Ilic uit”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. Volgens hem beschikte de doelman meteen over het potentieel om door te groeien.

Hij blijft ervan overtuigd dat Ilic hoger thuishoort. “Marko is een klasbak en speelt in de Challenger Pro League onder zijn niveau. Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis.” Hij verwacht dat de doelman een belangrijke rol kan spelen in de promotiestrijd van Kortrijk.

Toekomst van zoon Maxim

Deman leidde jarenlang zijn eigen zoon op binnen Kortrijk. Maxim is nu tweede doelman bij SK Beveren en werkt achter Beau Reus. De vader hoopt dat beide clubs promotie kunnen afdwingen.


Voor Deman blijft het belangrijkste dat zowel zijn zoon als zijn voormalige club stappen vooruit zetten. Zijn eigen focus ligt op het begeleiden van doelmannen en het verderzetten van zijn projecten binnen het provinciale voetbal. De voormalige prof ziet geen nood om terug te keren naar het hoogste niveau. Zijn huidige rol biedt hem voldoende uitdaging en voldoening.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
SK Beveren
Deman Patrick
Marko Ilić

Meer nieuws

Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

17:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

16:30
Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

16:30
1
Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit

Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit

16:15
6
Een kans om te grijpen? Belg met verleden bij Club en Standard biedt zich aan

Een kans om te grijpen? Belg met verleden bij Club en Standard biedt zich aan

16:00
Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

15:30
Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen

Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen

15:00
2
Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

14:40
Duidelijkheid over amateurvoetbal dit weekend: Voetbal Vlaanderen neemt ingrijpende beslissing

Duidelijkheid over amateurvoetbal dit weekend: Voetbal Vlaanderen neemt ingrijpende beslissing

14:20
'Rangers dient miljoenenbod in voor sterkhouder van Westerlo'

'Rangers dient miljoenenbod in voor sterkhouder van Westerlo'

14:00
Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

13:15
1
Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

13:30
1
Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

13:00
"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

12:40
Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

12:20
De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

12:00
2
Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

11:20
77
Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

11:40
Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

11:00
Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

10:30
2
Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

09:30
2
Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

10:15
1
Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

10:00
'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

09:15
Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

09:00
6
Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

08:40
1
Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

08:20
1
"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

08:10
"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

08:00
1
Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

07:40
8
Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

07:20
1
Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

07:00
🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

06:30
Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

23:00
Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

22:30
6
Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

22:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Don Doumbia Don Doumbia over Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit Artevelde Artevelde over Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion' roeienongt roeienongt over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Joe Joe over Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker Demogorgon Demogorgon over Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief" trivece trivece over Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?" Dirk ie Dirk ie over Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen FCB vo altijd FCB vo altijd over Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen franchi franchi over De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht Impala Impala over Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved