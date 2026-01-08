Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

Anderlecht lijkt deze winter snel afscheid te nemen van Mads Kikkenborg, maar die exit laat voorlopig op zich wachten. Een transfer is in de maak, al houdt één belangrijke voorwaarde alles tegen.

Anderlecht leek op het punt te staan een floptransfer te verkopen, maar dat zal alsnog even op zich laten wachten. Het gaat om tweede doelman Mads Kikkenborg.

Paars-wit speelde woensdagnamiddag tegen Sankt-Gallen, waar Kikkenborg zelfs niet meer op de bank zat. Hij zou een persoonlijk akkoord hebben gevonden met Molde.

Vertrek uitgesteld omdat Anderlecht eerst een nieuwe reservedoelman wil

De club uit Noorwegen wil hem snel overnemen zodat de doelman zich goed kan integreren in de groep. De competitie loopt daar van maart tot november, om te vermijden dat er in de strenge wintermaanden gevoetbald wordt.

Maar Molde zal nog even moeten wachten. Kikkenborg mag weg bij paars-wit, maar enkel en alleen als er een nieuwe reservekeeper wordt gevonden. Dat schrijft Het Nieuwsblad op donderdag.

Anderlecht is nu op zoek naar een vervanger voor Kikkenborg. Als die gevonden wordt mag Kikkenborg vertrekken. Voorlopig blijft hij dus nog even in Brussel.