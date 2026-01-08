Een kans om te grijpen? Belg met verleden bij Club en Standard biedt zich aan

Een kans om te grijpen? Belg met verleden bij Club en Standard biedt zich aan
Foto: © photonews

Kan Anthony Limbombe zijn carrière nieuw leven inblazen? Op 31-jarige leeftijd verlaat de voormalige flankaanvaller van Club Brugge en Standard Israël en hoopt hij een nieuwe club te vinden.

Het traject van Anthony Limbombe (31) begint steeds meer te lijken op dat van een vallende ster in het Belgische voetbal. Na zijn debuut bij Genk in 2010 brak Limbombe helemaal door bij NEC Nijmegen, waarna hij via de grote poort terugkeerde naar Club Brugge, waar hij tussen 2016 en 2018 speelde.

In het shirt van blauw-zwart groeide de Belgisch-Congolese flankaanvaller uit tot Rode Duivel (één selectie) en won hij in 2018 ook de Ebbenhouten Schoen, de prijs voor de beste speler van Afrikaanse origine die actief is in België.

Het vervolg voldeed echter niet aan de verwachtingen. Zijn transfer naar FC Nantes (2018-2022) draaide uit op een teleurstelling, net als zijn uitleenbeurt aan Standard in 2019. Daarna herlanceerde hij zich bij Almere, om uiteindelijk opnieuw zijn niveau te halen bij SK Beveren tussen 2023 en 2025 (52 wedstrijden, 11 doelpunten).

Limbombe staat open voor terugkeer naar België

Afgelopen zomer volgde toch een verrassing: Anthony Limbombe tekende bij Kiryat Shmona in Israël. Daar kwam hij nauwelijks aan spelen toe: 9 wedstrijden, zonder doelpunt of assist. Sinds 1 januari is hij opnieuw vrij van contract en tegenover Het Nieuwsblad liet de ex-Bruggeling weten dat hij hoopt opnieuw aan te knopen met succes.


"Ik ben nog altijd ambitieus. Ik ben nog maar 31, dus ik kan nog makkelijk vier, vijf jaar voetballen. Ik hoop op een zo hoog mogelijk niveau terecht te komen. Dat mag in België zijn, waar ik nu op mezelf aan het trainen ben, maar ik sta ook opnieuw open voor het buitenland", biedt Limbombe zich aan bij geïnteresseerde clubs.

