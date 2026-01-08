Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

De winterstage van KAA Gent leverde een opvallende verschijning op. De aanwezigheid van Thomas Matton binnen de technische staf was een onverwachte zet.

Aanwezigheid van Matton bij de A-kern

Tijdens de ochtendsessie in het Spaanse Oliva, na een vroege strandloop, werd Matton volgens Het Nieuwsblad voor het eerst opgemerkt tussen de stafleden. De coach van Jong Gent sloot dinsdagavond aan en blijft tot donderdagavond actief binnen de groep.

Zijn tijdelijke toevoeging aan de staf van Rik De Mil is bedoeld om de werking tijdens de stage te versterken. De Mil kan zo sneller terugvallen op iemand die de spelers van Jong Gent door en door kent.

Evaluatie van jonge spelers

Jong Gent staat momenteel achtste in de Challenger Pro League en staat bekend om zijn dynamische speelstijl. Niet minder dan tien spelers uit die kern reisden mee naar Spanje om te bepalen wie mogelijk kan doorstromen naar de A-ploeg.

Matton speelt daarbij een sleutelrol, aangezien hij de jonge kern dagelijks begeleidt. Zijn aanwezigheid moet De Mil toelaten om sneller en efficiënter te beoordelen welke profielen op korte termijn inzetbaar zijn.



De samenwerking tussen beide coaches is vooral gericht op het objectief inschatten van het potentieel binnen de club. Door de directe input van Matton krijgt de hoofdcoach een duidelijker beeld van de kwaliteiten en werkpunten van de meereizende talenten.