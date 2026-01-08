Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne werkt aan zijn terugkeer na een zware hamstringblessure. In Italië groeit de twijfel en plots duiken er vragen op over zijn toekomst bij Napoli.

Kevin De Bruyne herstelt momenteel van zijn zware hamstringblessure, maar echt vlot lijkt het niet te lopen. Binnen een week zou hij terugkeren naar Napels om zijn revalidatie daar verder te zetten.

De middenvelder werd afgelopen zomer transfervrij overgenomen. Door zijn zware blessure kon hij nog maar 11 wedstrijden spelen voor de Italiaanse topclub. Nu duikt er plots opvallend nieuws op uit Italië.

Want zou De Bruyne zijn laatste match voor de Italiaanse landskampioen al gespeeld hebben? Il Mattino schrijft namelijk dat Napoli aanbiedingen uit Saudi-Arabië voor KDB in overweging zou nemen.

Toekomst bij Napoli plots onzeker

Maar het belangrijkste: ook De Bruyne zelf zou bereid zijn om andere opties te bekijken. Saudische clubs zijn geïnteresseerd, zonder dat bekend is om welke het gaat. Echt concreet lijkt het wel niet te zijn, voorlopig.

De Rode Duivel zou bij Napoli zo'n 11 miljoen euro bruto verdienen, wat veel is voor een 34-jarige speler niet kan opgesteld worden. Op zijn terugkeer kan ook geen concrete datum worden geplakt, wat een probleem is.





Met het WK in zicht wil De Bruyne zich niet overhaasten, want op die leeftijd herstel je minder snel van een zware hamstringblessure. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd...