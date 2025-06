Kiest hij dan toch voor de Rode Duivels? Mukau (ex-KV Mechelen) komt met duidelijkeid

Ngal'ayel Mukau heeft een einde gemaakt aan de geruchten over zijn wens om toch voor België te spelen. De Congolese international vertelt waarom hij zich niet heeft gemeld voor de spelersbijeenkomst met het oog op de komende interlands.

In november vorig jaar voegde Ngal'ayel Mukau zich voor het eerst bij de nationale selectie van de Democratische Republiek Congo. Hij speelde in twee officiële wedstrijden (Afrika Cup-kwalificatie). Enkele maanden later, in maart, werd hij opnieuw geselecteerd. Deze keer ging het om twee oefenwedstrijden, maar speelde hij in geen van beide.

Terwijl zijn keuze dus definitief leek, dook er enkele dagen geleden een nieuw gerucht op. De defensieve middenvelder meldde zich niet bij zijn nationale team. Aangezien hij nog steeds aan de voorwaarden voldeed om Rode Duivel te worden, dachten velen dat er een ommekeer op komst was.

Uiteindelijk zal dat niet het geval zijn. De 20-jarige Congolese international heeft zich uitgesproken over de geruchten in een verhaal dat hij op zijn Instagram-account heeft geplaatst. De voormalige speler van Malinwa maakt een einde aan de speculaties.

Mukau heeft voor de Democratische Republiek Congo gekozen

Een eenvoudige blessure was de reden voor zijn afwezigheid: "Nadat ik last had aan mijn enkel tijdens onze laatste competitiewedstrijd tegen Reims, heb ik onderzoeken ondergaan en een specialist geraadpleegd. De arts van Lille stond hierover rechtstreeks in contact met de arts van het Congolese nationale team."

"Ik heb me gefocusd op mijn herstel en de adviezen van de experts opgevolgd. Helaas zijn er onjuiste verklaringen afgelegd over mijn beschikbaarheid voor de nationale selectie. Ik zal nooit accepteren dat onrechtvaardigheid mijn imago aantast. Ik wil het volk geruststellen over mijn toewijding om Congo met trots te vertegenwoordigen. Laten we ons concentreren op de feiten, niet op fictie", besluit hij.