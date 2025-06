Renard zit niet stil: Anderlecht brengt bod uit op jonge flankaanvaller

Anderlecht rondde al drie transfers af en blijft zich roeren op de transfermarkt. Het flirt met middenvelder Nathan Saliba en heeft nu ook de pijlen gericht op Ismael Camara, een jonge flankspeler uit Ivoorkust.

Anderlecht maakt werk van volgend seizoen. Na Mihajlo Cvetkovic, Cedric Hatenboer en Zoumana Keita, wil het snel nog nieuwe jongens binnenhalen. In de zoektocht naar offensieve versterking zijn de Brusselaars in Noorwegen beland.

Volgens transferwatcher Fabrizio Romano heeft de recordkampioen een bod van anderhalf miljoen euro uitgebracht op Ismael Camara, een jonge Ivoriaanse aanvaller. Camara speelt op dit moment bij Haugesund. Daar komt hij nog maar net piepen.

In de eerste tien wedstrijden van het seizoen kwam Camara tot zeven optredens, waarvan tweemaal van bij het begin van de wedstrijd. Haugesund is de rode lantaarn in de Noorse eerste klasse, maar toch heeft Camara de interesse van Anderlecht kunnen wekken.

Volgens Romano zou Anderlecht een speciale constructie willen opstellen om Camara binnen te halen. Het zou hem huren om volgende zomer (verplicht) definitief over te gaan tot aankoop van de 18-jarige aanvaller.

En zo blijft Anderlecht speuren naar jong talent om een meerwaarde op te creëren. Als het tot een transfer komt, lijkt het niet ondenkbaar dat Camara eerst minuten zal maken bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League.