Charleroi ziet aanvoerder naar tweedeklasser trekken

Sporting Charleroi heeft zich via het barrageduel tegen Antwerp van Europees voetbal kunnen verzekeren. Een mooie prestatie, al zal alvast één speler dat Europese avontuur aan zich voorbij laten schieten. Jason Dalle Molle, de aanvoerder van de beloften, verlaat de club transfervrij.

Jason Dalle Molle is een centrale verdediger die al sinds zijn zeven jaar voor Sporting Charleroi speelt. Hij was opgeklommen tot aanvoerder van de beloften, maar zag onvoldoende kansen om door te breken bij het eerste elftal.

Ondanks zijn aanvoerderschap kwam Dalle Molle nooit uit voor het A-team van Charleroi. Eén enkele keer zat hij in de selectie, voor de laatste wedstrijd in de Europe Playoffs van dit jaar. Maar invallen zat er niet in. Hij trok zijn conclusies en trekt de deur van Mambourg nu definitief achter zich dicht.

Het is tweedeklasser Francs Borains waar hij nu gaat voetballen. Dat laat Charleroi weten via de clubkanalen. Bij Les Verts mag hij voor een eerste keer proeven van het professionele voetbal in België. Een mooie kans om zich verder te ontwikkelen voor de 20-jarige verdediger.

Bij Francs Borains zal Dalle Molle veel kunnen opsteken van Dorian Dessoleil en Sébastien Dewaest. De twee ervaren rotten hebben samen bijna 300 officiële wedstrijden afgewerkt voor Charleroi, de ex-club van Dalle Molle. Met ook nog wedstrijden voor onder meer Racing Genk en Antwerp komen ze boven de 400 partijen op het hoogste niveau in België

Ideale leermeesters dus voor de jonge Dalle Molle. Bij Francs Borains zal hij gecoacht worden door Igor De Camargo. Hij is de vervanger van Karim Belhocine, die niet tot een contractverlenging kwam met de tweedeklasser ondanks de positieve resultaten.