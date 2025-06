📷 Dries Mertens speecht, maar zoontje Ciro doet wat niemand verwacht had

Dries Mertens is in Napels gehuldigd als ereburger. Maar zoals altijd was het weer zoontje Ciro die met de aandacht ging lopen.

Dries Mertens en zijn gezin waren uitgenodigd door het stadsbestuur van Napels om tot ereburger benoemd te worden. Een heel mooi eerbetoon voor onze landgenoot. “Het is een geweldige dag en een heel grote eer”, zei Mertens, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Ik heb drie prachtige jaren gehad bij Galatasaray, maar ben nu ook blij om weer thuis te zijn.” Mertens sprak het verlangen uit dat zijn dochtertje in Napels geboren wordt. “Hier elke dag wakker kan worden en dat we samen op een terras in de zon zitten.” Ciro Mertens gaat uit de kleren Maar zoals gewoonlijk ging zoontje Ciro met alle aandacht lopen. De kleine spruit trok zijn hemdje uit en liep naar mama Kat Kerkhofs, zoals hieronder te zien. Het werd een emotioneel moment, toen Mertens zich tot Kerkhofs richtte. “Mio amore, bedankt om me al die jaren te steunen. Jij bent onze rots. Ik weet dat perfectie niet bestaat, maar jij komt wel heel erg dicht in de buurt.” Ciro'nun gittiği her yerdeki rahatlığı shskjdkjdkdkf pic.twitter.com/RHtmN0OVMf — Clauggia (@Claudioggia) June 6, 2025