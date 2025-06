Bram Van Driessche blikt vooruit op WK voor clubs: "Mag ik niet laten schieten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op 15 juni begint het WK voor Clubs. Naast enkele landgenoten bij Europese topclubs, maakt ook een scheidsrechter zich op voor een nieuwe uitdaging. Bram Van Driessche is aangewezen als VAR en blikt vooruit op het toernooi.

Er is al heel wat gezegd en geschreven over het WK voor clubs, maar het blijft toch ook nog altijd een mondiaal sportevenement waar we kunnen proeven van voetbalcultuur en hoe de sport beleefd wordt op andere continenten.

Enkele Rode Duivels trekken de komende weken naar de Verenigde Staten om te strijden voor de titel van beste club ter wereld en het daarbijhorende prijzengeld. Maar België vaardigt ook een scheidsrechter af voor het toernooi.

Zo zal Bram Van Driessche fungeren als VAR. Dat nieuws is al even geweten, maar de scheidsrechter van het jaar blikt bij Het Nieuwsblad vooruit op dat toernooi.

De 40-jarige scheidsrechter blinkt van trots in aanloop naar zijn vuurdoop op het allerhoogste niveau. "Dit is een waanzinnig mooie kans, één die je niet mag laten schieten", aldus Van Driessche. Toch heeft hij ook een bedenking: "Ik zal voor het eerst een langere periode weg zijn van vrouw en kinderen, dat zal er ongetwijfeld inhakken.

Het WK voor clubs begint volgende week zondag, 15 juni, met een openingswedstrijd tussen het Inter Miami van Lionel Messi, Luis Suarez en Jordi Alba. De enclave met ex-spelers van FC Barcelona, waaronder ook Sergio Busquets hoort, neemt het op tegen Al Ahly uit Egypte.