Charles De Ketelaere krijgt nieuwe coach, die net degradeerde uit de Premier League

Na negen seizoenen verlaat Gian Piero Gasperini het vertrouwde Atalanta-nest. Hij lijkt op weg naar de hoofdstad om AS Roma te gaan coachen. In hun zoektocht naar een nieuwe trainer, lijkt de club van Rode Duivel Charles De Ketelaere uitgekomen te zijn bij Ivan Juric.

Verschillende kwalificaties voor de Champions League, eindwinst in de Europa League, het vertrek van Gian Piero Gasperini bij Atalanta Bergamo is een einde van een tijdperk. Na negen seizoenen zoekt hij andere oorden op.

En dus krijgt Charles De Ketelaere volgend seizoen een nieuwe coach. Heel wat namen passeerden de revue, maar nu lijkt er definitief een knoop doorgehakt te zijn.

Ivan Juric zou de nieuwe trainer van de Rode Duivel worden. Hij haalt het van andere namen zoals Thiago Motta (ex-Juventus en Bologna) en Raffaele Palladino (ex-Fiorentina). Dat melden verschillende Italiaanse media.

Juric is geen onbekende in het Italiaanse voetbal. Hij zou bij Atalanta aan zijn zevende team in de laars toe zijn. In december streek hij nog neer bij het Engelse Southampton, maar dat bleek geen succes te zijn. Southampton degradeerde na één seizoen opnieuw naar de Championship.

Atalanta lijkt met Juric opnieuw voor een ervaren coach te kiezen, die met de harde hand verzorgd voetbal wil brengen. Een beetje naar de stijl van Gasperini dus. Of het ook de goede keuze is, zal moeten blijken. Vooralsnog is er ook nog niets officieel, maar de beslissing lijkt dus te zijn genomen.