Na de naamsverandering: Dit is het nieuwe logo van Daring Brussels, voorheen RWDM

Het nieuws ging op donderdagavond al de ronde in bepaalde supportersgroepen. Op vrijdag kwam dan de bevestiging. RWDM verandert haar naam in Daring Brussels. Een naam die verwijst naar het stamnummer twee. De beslissing van John Textor, eigenaar van onder meer de Brusselse club, kon op weinig bijval rekenen onder de supporters.

Zij zijn namelijk allerminst te spreken over de beslissing die boven hun hoofd werd genomen. De supporters van de Challenger Pro League-club hebben al een petitie gestart om de naams- en logoverandering tegen te gaan.

Of zo'n petitie invloed zal hebben op de beslissing? De kans lijkt eerder klein (om niet te zeggen onbestaand). Textor wil met Daring Brussel meer internationale allure uitstralen, iets wat onder de naam RWDM klaarblijkelijk niet mogelijk was.

Supporters van andere clubs in België en het buitenland, steun ons en laten we tenminste proberen de zaken alsnog te doen veranderen

Supporters d'autres clubs en Belgique et à l'étranger, soutenez-nous et essayons au moins de faire changer les choses#RWDMhttps://t.co/6HBmhUHSMr