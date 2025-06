In de voetsporen van Maradona: Dries Mertens krijgt enorme eer van de stad Napels

Dries Mertens speelde de voorbije drie seizoenen voor het Turkse Galatasaray. Daarvoor verdedigde hij jarenlang de kleuren van het Italiaanse Napoli. Hoewel hij er nooit kampioen werd, is hij nog altijd een held voor de Napolitanen.

Na negen seizoenen nam Dries Mertens in 2022 afscheid van 'zijn' Napels. Hij trok naar Galatasaray, waar hij zijn prijzenkast wat verder aanvulde. Toch zijn de Napolitanen hem niet vergeten.

Mertens scoorde 148 doelpunten voor de Partenopei en is tot op vandaag nog steeds topschutter aller tijden bij de huidige landskampioen van Italië. Zoontje Ciro is geboren in de stad en de familie Mertens-Kerkhofs heeft er nog steeds een huis.

Vandaag is het een speciale dag voor Mertens, want hij wordt officieel gehuldigd in Napels. Mertens gaat voortaan door het leven als ereburger van de Zuid-Italiaanse stad. Daarmee treedt hij in de voetsporen van onder meer Diego Maradona, Luciano Spaletti en actrice Sophia Loren.

De ceremonie gaat door in het Middeleeuws kasteel Castel Nuovo. Er zullen heel wat genodigden zijn om de festiviteiten van dichtbij mee te maken.

Mertens heeft voorlopig nog geen club voor volgend seizoen. Het is ook nog onduidelijk of hij wel door zal gaan met voetballen. Een pensioen ligt zeker ook binnen de mogelijkheden. Hij zal alleszins met open armen terug verwelkomd worden in Napels.