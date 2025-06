'Kogel door de kerk voor Tjaronn Chery: dit weekend medische tests gepland bij nieuwe club'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tjaronn Chery staat op het punt Royal Antwerp FC te verlaten. Hij keert terug naar de Eredivisie bij NEC Nijmegen.

De 37-jarige middenvelder, die afgelopen seizoen een belangrijke rol speelde bij Antwerp, heeft volgens zijn jawoord gegeven aan NEC. Ook FC Twente toonde interesse voor de Nederlander. Volgens Voetbal International staan de medische tests dit weekend al gepland.

Chery maakte in de zomer van 2024 de overstap van NEC naar Antwerp, waar hij zich snel ontpopte tot een smaakmaker. Met zijn ervaring en technische kwaliteiten wist hij een grote bijdrage te leveren aan het spel van The Great Old.

500.000 euro voor Tjaronn Chery

Antwerp had hem graag langer willen behouden en probeerde zijn contract te verlengen, maar NEC bood hem een aantrekkelijker perspectief. NEC heeft een contract van twee seizoenen klaarliggen voor Chery en is bereid een transfersom van ongeveer 500.000 euro te betalen.

Dit bedrag lijkt voldoende om Antwerp te overtuigen, hoewel de Belgische club aanvankelijk niet happig was op een vertrek van hun topschutter. De Nijmeegse club hoopt met Chery extra creativiteit en ervaring aan het middenveld toe te voegen.

Met deze transfer keert Chery terug naar een vertrouwde omgeving, waar hij eerder al indruk maakte. NEC-fans zullen uitkijken naar zijn terugkeer en hopen dat hij opnieuw een sleutelrol kan vervullen in het team.