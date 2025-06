'Totaal onverwachte wending in transferdossier van Ahmed Touba bij KV Mechelen'

KV Mechelen kon deze zomer goed verdienen aan Ahmed Touba. Maar zover zal het blijkbaar niet zo komen.

Tim Matthys, de vorige sportief directeur van KV Mechelen die ondertussen ontslagen is, had met de makelaar van Ahmed Touba een akkoord bereikt om de aankoopoptie in diens huurovereenkomst te lichten.

Touba werd door KV Mechelen gehuurd van het Turkse Basaksehir. De aankoopoptie zou 800.000 euro bedragen, waardoor Malinwa een mooi bedrag kon verdienen als het Touba deze zomer meteen kon verkopen.

Zijn marktwaarde ligt volgens Transfermarkt momenteel op 2,2 miljoen euro en met een nieuw contract van enkele seizoenen kon dat nog oplopen. Maar dat verhaaltje gaat allemaal niet door, zo schrijft Gazet van Antwerpen.

KV Mechelen licht aankoopoptie van Ahmed Touba niet

KV Mechelen zal de aankoopoptie, die nog enkele dagen geldig was, niet lichten, zo is te horen. De reden daartoe is dat de voorwaarden zouden gewijzigd zijn in de deal. Daardoor loopt Malinwa nu de nodige inkomsten mis.

RSC Anderlecht was geïnteresseerd om Touba over te nemen tegen een meerprijs. De krant meldt dat er een buitenlandse club nog altijd in de running is voor Touba, die nog tot 2026 onder contract ligt in Turkije.