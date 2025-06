Dan toch geen knaltransfer voor Karetsas? "Nog geen contact geweest"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Donderdag verscheen in de Griekse media dat het Engelse Arsenal meer dan 40 miljoen euro over zou hebben om Konstantinos Karetsas van Racing Genk binnen te halen. Een dag later blijkt dat bericht wat voorbarig te zijn.

Karetsas brak dit seizoen helemaal door in het eerste elftal van Racing Genk. Hoewel hij nog altijd 18 moet worden, voorspellen velen hem nu al een grote toekomst. En dat is ook de absolute top van Europa niet ontgaan.

Zo zou Arsenal geïnteresseerd zijn in Karetsas. Dat bericht viel toch te lezen in Griekse media. The Gunners zouden tot 45 miljoen euro willen betalen om de Griek naar Londen te halen.

Dat bericht lijkt wat voorbarig. Volgens het Britse The Athletic is Arsenal wel degelijk gecharmeerd door de kwaliteiten van de smaakmaker van Racing Genk. Maar van een transfer is allerminst sprake. Op dit moment zou er zelfs nog geen contact geweest zijn tussen beide clubs.

Daarnaast is er ook de leeftijd van Karetsas. Die wordt pas in het najaar 18, wat een transfer in de zomer onmogelijk maakt. Hij zou pas in januari Genk kunnen inruilen voor Londen. Moest Arsenal hem deze zomer al kopen, zal het hem dus eerst nog een halfjaar uitlenen aan Genk.

Het is dus nog maar de vraag of Arsenal een dermate hoog bedrag wil uitgeven aan een speler die nog niet meteen kan komen. Hoe dan ook is er wat meer nuance toegevoegd aan het gerucht rond het goudklompje van Racing Genk.