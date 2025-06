📷 Eerste trofee in 17 jaar, maar toch krijgt trainer zijn C4 in de bus

Ange Postecoglou werd in juni 2023 aangesteld als hoofdtrainer van Tottenham Hotspur, met de opdracht om de club weer naar de top van het Engelse voetbal te brengen. De Grieks-Australische coach leidde de ploeg in zijn eerste seizoen als trainer naar de vijfde plek.

Het tweede seizoen van Postecoglou verliep echter moeizamer. Ondanks hoge verwachtingen en enkele veelbelovende aankopen, kende Tottenham een dramatische campagne in de Premier League.

De club eindigde op een teleurstellende zeventiende plaats, slechts net boven de degradatiestreep. Het was de slechtste prestatie ooit van de club op het hoogste niveau in het Verenigd Koninkrijk.

Toch wist Postecoglou zijn belofte waar te maken: hij had eerder gezegd dat hij altijd een prijs wint in zijn tweede seizoen bij een club en dat gebeurde ook. Tottenham versloeg Manchester United in de finale van de Europa League en pakte zo hun eerste Europese trofee in 41 jaar.

Tottenham ontslaat coach

“In de beste tv-series is seizoen drie altijd beter dan het tweede”, zei hij in de overwinningsspeech, maar zover zal het niet komen. Het bestuur van Tottenham besloot toch om afscheid te nemen van Postecoglou.

De slechte prestaties in de Premier League wogen zwaarder dan de Europese triomf en voorzitter Daniel Levy achtte een trainerswissel noodzakelijk. De club begon direct gesprekken met mogelijke opvolgers, waaronder Brentford-manager Thomas Frank.