"Sorry, ik vind dat pijnlijk": speelt KAA Gent een stevig rondje paniekvoetbal?

Sam Baro kondigde een tijdje geleden grote kuis aan bij KAA Gent. De aanstelling van Michel Louwagie doet echter bij velen de wenkbrauwen fronsen.

KAA Gent beleefde een bijzonder moeilijk seizoen. Ivan Leko moet voor de nodige rust zorgen, al gooit voorzitter Sam Baro ook oude bekende Michel Louwagie in de strijd.

Die zet doet velen vreemd opkijken. “Ik vind het wel raar dat Louwagie dat dan ineens moet komen doen. Vidarsson was daar toch voor aangesteld?”, vraagt Franky Van Der Elst zich af in Het Nieuwsblad.

Die situatie moet voor één iemand bij de Buffalo’s bijzonder moeilijk zijn. “Ik weet niet hoe ze het verkopen, maar fijn moet het niet zijn voor Arnar. Alsof Sam Baro ineens besefte: ah, hier een beetje verder in het bureau zit ook nog iemand. Sorry, ik vind dat pijnlijk.”

Paniekvoetbal in de Jupiler Pro League

Nochtans is KAA Gent lang geen uitzondering op dergelijke wissels in het management. Ook bij andere clubs is de stoelendans gigantisch groot.

Een stevig potje paniekvoetbal is er aan de gang. “Ja. Anderlecht, Standard en KAA Gent dus ook. Terwijl je net tijd nodig hebt om de boel op de rails te krijgen”, besluit Van Der Elst.