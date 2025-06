'Aboslute knaltransfer in de maak voor Karetsas: Engelse topclub wil 45 miljoen euro betalen voor Genks goudhaantje'

Het ziet ernaar uit dat KRC Genk deze zomer serieus zal cashen op Konstantinos Karetsas. Als we de Griekse geruchten mogen geloven toch.

Konstantinos Karetsas heeft zich tegen een waanzinnig tempo ontwikkeld bij KRC Genk. De Griekse international, die nog steeds maar 17 jaar oud is, kwam maar liefst 39 keer in actie bij de A-ploeg van Genk.

Tijdens de play-offs had hij het wat lastiger, maar dat neemt niet weg dat hij onwaarschijnlijk veel talent heeft. Zijn prestaties zijn ook niet onopgemerkt gebleven.

Volgens het persagentschap APE-MPE staat hij zelfs enorm dicht bij een absolute knaltransfer. Arsenal onderhandelt namelijk om het grote talent over te nemen van KRC Genk.

The Gunners zouden bereid zijn om 45 miljoen euro (inclusief bonussen) te betalen, waarmee transferrecords zouden sneuvelen in België. Dat terwijl Genk hem absoluut niet wil zien vertrekken deze zomer en Karetsas ook nog gelukkig is in Genk.

Maar het feit dat Arsenal 45 miljoen euro zou willen betalen doet uiteraard veel. Daar komt nog iets heel belangrijk bij: de Engelse topclub is namelijk bereid om hem volgend seizoen meteen uit te lenen aan Racing Genk. Zo zou het een deal kunnen worden die beide partijen prima vinden.