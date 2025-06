Nieuwe uitdaging voor Domenico Tedesco? Club uit topcompetitie polst naar de ex-bondscoach

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Domenico Tedesco zou na zijn ontslag bij de Rode Duivels opnieuw aan de slag kunnen gaan als clubcoach. Naar verluidt voert de Duitser onderhandelingen met het pas naar de Serie A gepromoveerde Pisa.

Sinds half januari van dit jaar is Domenico Tedesco niet langer de bondscoach van België. Na een mislukte groepsfase in de Nations League, met onder andere een nederlaag tegen Israël, werd de Italo-Duitser bedankt voor bewezen diensten.

Maar wat doet de voormalige coach van de Rode Duivels nu? Momenteel heeft hij nog geen nieuwe uitdaging gevonden. Er was wel wat interesse in Tedesco. Onder meer Juventus en Schalke 04 spraken met hem. Uiteindelijk heeft Juventus een andere coach gevonden in de persoon van Igor Tudor, terwijl de Duitse traditieclub vorige week de komst van Miron Muslic aankondigde.

Volgens BILD kon het project van Tedesco's ex-team, dat hij tussen 2017 en 2019 al eerder trainde, hem hoe dan ook niet overtuigen. Hij besloot het aanbod af te wijzen na een gesprek met de president, Matthias Tillmann. Hij mikte hoger dan een ploeg uit de tweede Bundesliga.

Domenico Tedesco naar Pisa?

Nu zou een andere club zich gemeld hebben voor de coach. Volgens de Italiaanse journalist Nicolò Schira is Pisa, dat recentelijk promotie heeft afgedwongen naar de Serie A, geïnteresseerd.

Ondanks de promotie en nog een jaar contract, zou Filippo Inzaghi de club kunnen verlaten vanwege meningsverschillen met het bestuur over de toekomstplannen van de club. Een vergadering tussen het Italiaanse team en de voormalige bondscoach staat gepland voor vrijdagavond. Eerder werd ook Mark Van Bommel al genoemd bij Pisa als mogelijke opvolger van Inzaghi.