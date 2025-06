Niet doorgebroken bij Charleroi, maar vanavond krijgt deze man de opdracht om Lukaku uit de wedstrijd te houden

De Rode Duivels beginnen hun kwalificatiecampagne richting het Wereldkampioenschap 2026 met een verplaatsing naar Noord-Macedonië. Twee tegenstanders van vanavond hebben een verleden in de Jupiler Pro League.

Supporters van de Zebra's zullen hem misschien herkennen: één van de verdedigers die vanavond de taak krijgen om Romelu Lukaku af te stoppen, is Gjoko Zajkov. De inwoner van Skopje werd eerst in 2015 uitgeleend door Rennes aan Charleroi, daarna maakte hij definitief de overstap naar het team dat vorige week Europees voetbal afdwong in het barrageduel tegen Antwerp.

Zajkov bleef tot 2021 op Mambourg. Ondanks dat kan hij niet echt zeggen dat hij zijn stempel heeft kunnen drukken: slechts 38 optredens in vijf jaar. Na zijn weinig succesvolle periode bij Charleroi vertrok hij naar Bulgarije. Vervolgens belandde hij in Oekraïne en Roemenië, waar hij dit seizoen uitgeleend werd aan Craiova.

Een team om niet te onderschatten

Hoewel hij tijdens zijn tijd bij Charleroi geen vaste waarde was in de selectie, is Gjoko Zajkov sindsdien wel van groot belang bij zijn nationaal elftal. Hij heeft de afgelopen vijf wedstrijden gespeeld als basisspeler en zal vermoedelijk opnieuw plaatsnemen in de verdediging.

De andere voormalige speler uit onze competitie bij Noord-Macedonië is minder zeker van zijn plek. Het gaat om Aleksandar Trajkovski, 32 jaar oud. De aanvaller speelde bij Zulte Waregem van 2011 tot 2013, waarna hij naar KV Mechelen trok. In België speelde hij onder meer tegen Matz Sels, Thomas Meunier en Youri Tielemans.

Sindsdien heeft Trajkovski in de Serie A (Palermo) en La Liga (Mallorca) gespeeld, om vervolgens een vaste waarde te worden bij de nationale ploeg (22 doelpunten). De voormalige speler van Essevee komt steevast in actie tijdens interlands, maar begon wel op de bank tegen Wales (1-1). Mag hij zich tegen de Rode Duivels opnieuw titularis noemen? We weten het vanavond, aftrap om 20u45!