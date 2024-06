Ex-speler Anderlecht legt toekomst vast bij ... Club Brugge

Stevig nieuws vanuit Jan Breydel. Daar is het contract van een jeugdige speler verlengd tot juni 2027. En zo tonen ze ook bij Club Brugge dat ze geloven in een toekomst voor de jeugd de komende jaren.

Jakke Van Britsom stond een aantal jaren geleden nog te boek als een groot talent voor RSC Anderlecht, maar in de zomer van 2022 verliet hij de U16 van paars-wit voor een avontuur bij de jeugd van Club Brugge.

En dus was het de vraag wat er achteraf met hem zou gebeuren. Twee jaren later blijven ze alvast bij blauw-zwart onder de indruk van hem en dus wilden ze hem ook graag nog wat extra jaren aan de club binden.

De 18-jarige Belg kwam afgelopen seizoen uit voor de U18 van blauw-zwart en tekende een nieuw contract dat hem tot juni 2027 op Jan Breydel zal houden. En dus mag hij bij Club Brugge verder werken aan zijn toekomst.

Drie jaar langer bij Club Brugge

Binnen de blauw-zwart besturen wordt hard in hem geloofd en dus lijkt het er ook op dat er snel stappen kunnen worden gezet. Of hem dat volgend seizoen al bij Club NXT brengt? Dat is nog een ander paar mouwen.

Ook bij Anderlecht geloofden ze in het verleden eigenlijk al in de jongeling, maar speelden ze hem kwijt aan Club Brugge. De weg naar de Jupiler Pro League is nog lang, maar we wensen Jakke Van Britsom alvast veel succes.