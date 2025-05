Noah Sadiki laat zich uit over zijn toekomst

Union behaalde afgelopen zondag een eerste landstitel in 90 jaar. Na de welverdiende festiviteiten en rustpauze, zal er volop gewerkt moeten worden aan de spelerskern van volgend seizoen. Andermaal dreigt er weer een leegloop bij de Brusselaars. Wat gaat Noah Sadiki bijvoorbeeld doen?

Wie zal volgend seizoen nog voor Union spelen? Heel wat sterkhouders staan op vertrekken, al kan het spelen van de Champions League een doorslaggevende rol spelen om alsnog te gaan blijven bij de Brusselaars.

Wat gaat Sadiki doen?

Christian Burgess gaf eerder al aan sowieso te willen blijven, maar verschillende andere sleutelspelers zouden wel eens kunnen vertrekken. Zeker voor Charles Vanhoutte en Noah Sadiki is er wel héél veel interesse.

Rest de vraag: wat wil de jonge Brusselaar zelf? Ook in Extra Time werd hem de vraag gesteld of hij zal blijven. Dat leverde in eerste instantie een grote glimlach op bij de middenvelder.

Bayern München?

"Een goede vraag, zeker en vast. Ik heb het gevoel dat ik nu een stapje hoger kan gaan. Een paar jaar geleden was ik niet klaar voor de Premier League bij Burnley, toen Kompany me belde", aldus Sadiki.

Ondertussen zit Kompany bij ... Bayern München. "Of de Duitse competitie me zou liggen? Dat denk ik wel, omdat er veel ruimte ligt." Het vele lopen zou hem misschien ook niet afschrikken, maar een vertrek is niet per se een noodzaak.