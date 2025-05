PSG, Man City, ...: Hele voetbaltop wil Ardon Jashari, dit heeft hij er zelf over te zeggen

De transferstrijd kan helemaal gaan losbarsten voor Ardon Jashari. De Zwitserse middenvelder van Club Brugge staat in de belangstelling van heel wat mooie clubs. Wat denkt hij zelf over zijn voetbaltoekomst? Er liggen nog veel mogelijkheden, lijkt het.

Of het nu was in de Jupiler Pro League, de Champions' Play-offs of de Champions League: Ardon Jashari stond er. De Zwitser werkte zich al snel op tot vaste basispion in het elftal van Nicky Hayen. In totaal kwam hij maar liefst 52 keer in actie dit seizoen waarin hij vier keer scoorde en zes assists gaf.

Veel belangstelling

Ardon Jashari staat in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Manchester City was de eerste ploeg die zich een paar maanden geleden al roerde voor de speler. En daarna ging het hard tegen hard.

PSG roerde zich afgelopen week, terwijl ook Borussia Dortmund zich zou hebben opgeworpen als een grote kandidaat. Hier en daar wordt al gedroomd van een nieuw transferrecord voor blauw-zwart.

Parijs? Een mooie stad

En wat denkt Jashari zelf? "De laatste match voelde niet echt als een afscheid op Jan Breydel. Ik heb nog een langdurig contract, al weet je in voetbal nooit", klonk het in Extra Time.

"Ik kom uit het Duitssprekend gedeelte van Zwitserland. Parijs? Dat is een mooie stad, maar op dit moment zeker niet meer dan dat", aldus nog Jashari heel erg eerlijk over zijn toekomst.