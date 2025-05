Rik De Mil zegt eerlijk wanneer feestvierder in hem naar boven komt: "Een jaar geleden was ik nog die ontslagen trainer"

Wie Rik De Mil eens uit de bol wilde zien gaan, moest donderdagavond op de Bosuil zijn. Er zijn momenten om te vieren maar ook momenten om de rust te bewaren.

Toen Parfait Guiagon donderdag Charleroi in de 95ste minuut naar een 1-2-voorsprong schoot, ging de hele bank van Charleroi al uit zijn dak. Het was opvallend hoe rustig Rik De Mil op dat moment bleef. "De realiteit is dat je een aantal momenten voor jezelf moet creëren wanneer iedereen in euforie is. Je denkt dan: kan ik nog iets veranderen? Wat is de volgende stap? Wat kan ik de spelers nog aangeven?"

Dit zijn gedachten die constant door het hoofd spoken bij zowat elke voetbaltrainer. "Tijdens een wedstrijd is er niets dat mij uit die bubbel kan halen. Na een wedstrijd kan ik gerust ook wel feest vieren", verzekert De Mil. Dat hebben we inderdaad gezien na afloop van het laatste fluitsignaal. De Mil ging samen met zijn spelers en stafleden helemaal los.

De Mil geniet van festiviteiten na Antwerp - Charleroi

Daar kwam de nodige drank aan te pas, wat dan weer voor vlekken zorgde op de kledij van De Mil. "Ik had enkele vestimentaire problemen", moet hij er zelf om lachen. "Er is ook nog iemand in mijn rug gesprongen. Ik weet niet hoe ik me daarbij moet voelen. Maar zowel ikzelf als de spelers moeten genieten van zulke feestelijkheden."

Het is niet zo eenvoudig om te beschrijven wat er op die momenten door hem heen gaat. "Het is ongelooflijk moeilijk om mijn emoties op dat moment uit te leggen. Voetbal is iets mooi, maar ik vergeet de moeilijke momenten niet." De Mil heeft ondanks een vrij prille carrière als T1 ook al één en ander meegemaakt. De salonremise tussen Westerlo en Genk op kop.

De Mil weet hoe snel het kan gaan

Dat resulteerde toen in zijn C4. "Ruim een jaar geleden was ik nog die trainer die ontslagen was", herinnert hij zich. "In het voetbal gaat het heel snel." Dat klopt als een bus, want inmiddels is hij de trainer die Charleroi een Europees ticket heeft bezorgd.