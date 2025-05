Grijpt RSC Anderlecht naast jeugdproduct Gent en Club Brugge? 'Topclub klopt aan in LaLiga'

Stanis Idumbo speelde bij de jeugd van Club Brugge en vooral KAA Gent, alvorens in 2021 de overstap te maken naar de jeugdlichtingen van AFC Ajax Amsterdam. En daarna ging het snel.

Hij raakte er snel bij Jong Ajax en maakte snel de overstap naar Sevilla, waar hij vanuit de B-kern in het A-elftal raakte. Dit seizoen maakte hij zelfs al speelminuten op het hoogste niveau in LaLiga.

Maar niet genoeg, lijkt het wel. Idumbo zou namelijk hebben aangegeven toch een transfer te willen maken en te willen vertrekken bij Sevilla. En er zijn al kapers op de kust.

🇧🇪 Stanis Idumbo Muzambo opened the door to a summer departure! Strongly targeted by RB Salzburg last winter, the Austrian club could come back with a renewed push during this window for the Belgian attacking midfielder from Sevilla FC. A situation to keep a close eye on.

