Beslissing over Rode Duivel lijkt gevallen: kans op eerherstel

Alexis Saelemaekers kende een uitstekend seizoen bij AS Roma. De Rode Duivel werd door AC Milan verhuurd aan de Romeinen, die hem maar wat graag definitief willen inlijven. Al zal het daarvoor wel een aardige transfersom op tafel moeten leggen. En ook Milan wil zich roeren.

Na een eerdere uitleenbeurt aan Bologna, speelde Alexis Saelemaekers dit seizoen voor AS Roma. Bij de Romeinen kende hij een uitstekend seizoen met zeven doelpunten en vijf assists. Voldoende om het bestuur van Roma te overtuigen hem te proberen in te lijven.

Roma wil hem ...

Bij Milan heeft de middenvelder nog een contract tot 2027 en dus zou hij voor de Romeinen minstens twintig miljoen euro moeten kosten. Een stevig bedrag, al zouden ze daar bij Roma niet meteen weigerachtig tegen staan.

Maar ook bij AC Milan zelf geloven ze meer dan ooit in de Rode Duivel. Zal hij nu een rotatiespeler of een basispion zijn? Het lijkt een geloofwaardige optie te zijn.

Maar Milan gelooft nu wél in hem

Volgens Calciomercato ziet de nieuwe trainer van de Rossoneri, Massimiliano Allegri, Alexis Saelemaekers als een sleutelelement van zijn toekomstige selectie en een belangrijke speler in de vernieuwing van AC Milan.

De voormalige Anderlecht-speler, die een contract heeft tot juni 2027, zou dus een nieuwe fase in zijn carrière in Italië kunnen beginnen. Benieuwd of Roma nog een extra bod doet om hem toch in Rome te houden.