'Jonge Belg (en broer van) bekroont weergaloos seizoen met transfer naar Serie A-topclub'

Arne Engels speelde een geweldig seizoen bij Celtic en dat zou hem wel eens wat kunnen opleveren. Hij kan volgend seizoen al in een van de vijf grote Europese competities spelen. De middenvelder zou zijn weg kunnen vinden naar ... Italië.

Afgelopen zomer sloot Arne Engels zich aan bij Celtic Glasgow vanuit Augsburg voor 11 miljoen euro. Nadat de Duitse club hem in 2023 slechts voor 100.000 euro van Club Brugge (Club NXT) had gekocht, realiseerde ze een mooie meerwaarde.

Geweldig seizoen in Schotland

De Schotse kampioen had het bij het rechte eind, aangezien de Belgische middenvelder een geweldig seizoen heeft gehad. Hij speelde 54 wedstrijden in alle competities, goed voor in totaal 3.480 minuten, en heeft indrukwekkende statistieken voor een middenvelder van zijn kaliber: 10 goals en 13 assists.

De 21-jarige speler zou kunnen profiteren van dit geweldige seizoen bij Celtic om volgend seizoen al terug te keren naar een van de vijf grote Europese competities.

Wenkt Serie A?

Volgens informatie van de Corriere dello Sport houdt Atalanta Bergamo hem nauwlettend in de gaten om het mogelijke vertrek van een van hun middenvelders, de Braziliaan Éderson, op te vangen.

Hoewel Transfermarkt zijn waarde op 12 miljoen euro schat, zal Celtic ongetwijfeld een hoger bedrag eisen, aangezien ze een van hun belangrijke spelers niet zullen laten gaan zonder aanzienlijke meerwaarde te behalen. Een bedrag van 20 miljoen euro lijkt het minimum te zijn om de Schotse club te overtuigen hem te laten gaan.