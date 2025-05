Internationale ervaring moet in de toekomst sportief of financieel zwaar opleveren voor Cercle Brugge

Cercle Brugge hoopt om in de toekomst de vruchten te plukken van de internationale ervaring die speler Ilias Ben Sadik zal opdoen. Hij wordt jeugdinternational bij Marokko.

De 17-jarige Ilias Ben Sadik is een jeugdproduct van Cercle Brugge en heeft zowel de Belgische als de Marokkaanse nationaliteit. Hij maakt momenteel vooral minuten bij Jong Cercle maar kwam ook bij de eerste ploeg al een keer piepen. Zo stond hij op het wedstrijdblad bij de return in de achtste finales van de Conference League.

Cercle won toen in het Jan Breydelstadion met 2-0 van het Poolse Jagiellonia Bialystok. Dat betekende wel het einde van het Europese avontuur voor de Vereniging, want Cercle had buitenshuis de heenmatch verloren met 3-0. Een groen-zwarte remontada kwam er dus net niet. Ben Sadik hoopt natuurlijk dat zijn echte doorbraak in de eerste ploeg er nog zit aan te komen.

17-jarig Cercle-talent nog semi-prof

Daar kan internationale ervaring dan wel bij helpen. Cercle meldt dat de speler opgeroepen is voor de U18 van Marokko. "De 17-jarige Ilias Ben Sadik, die eind 2024 een semi-profcontract ondertekende bij Cercle, zal begin juni voor het eerst uitkomen voor de U18 van Marokko. Ben Sadik kreeg hiervoor deze week een officiële oproepingsbrief", staat op de officiële webstek van Cercle.

"Een mooie erkenning voor de knappe ontwikkeling die Ben Sadik de voorbije jaren heeft doorgemaakt. De polyvalente verdediger is een echt jeugdproduct van Cercle. Sinds de U8 draagt hij al onze groen-zwarte kleuren", benadrukken ze bij Cercle nog eens welke weg Ben Sadik vanaf jonge leeftijd reeds heeft afgelegd bij de Vereniging.

Cercle kan sportief of financieel de vruchten plukken

De ervaringen bij de nationale ploeg zullen hem helpen om ook het niveau op te pikken dat vereist is voor doorstroming naar het eerste elftal bij Cercle. Anderzijds kan hij als jeugdinternational ook sneller op de radar komen van andere ploegen, wat financieel dan weer interessant kan zijn voor alle partijen.