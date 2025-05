🎥 Charleroi vierde tot in de late uurtjes: van negatief naar positief vuurwerk

Eén van de winnende teams van dit seizoenseinde is ongetwijfeld Charleroi. De Zebra's vierden feest na de behaalde Europese kwalificatie in het Bosuilstadion. En dat werd toch wel een heel erg groot feestje.

Was het echt dezelfde club? Door de beelden van de winter en het einde van het seizoen te vergelijken, begrijpen we beter hoe de terugkeer naar winst de relatie tussen Sporting Charleroi en zijn supporters heeft gekalmeerd.

Ver weg van het wantrouwen tegenover het management na de pyrotechnische incidenten tegen Union SG, communiceerde de club na de gewonnen barragewedstrijd tegen Antwerp. Het feest was al mooi in het Bosuilstadion, maar het was slechts een opwarming voor de terugkeer naar Het Zwarte Land.

De helden van Charleroi werden goed gevierd

De belofte was er: bij een overwinning in Antwerpen werd de hele regio uitgenodigd om feest te vieren. Van Boulevard Tirou tot aan het Marsupilami-rondpunt via het Mambourg? De nacht was inderdaad kort.

LE CIEL N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI VIVANT QUE DURANT CETTE NUIT À CHARLEROI ! 🎇🔥😍 pic.twitter.com/qwFbux0KdO — ZEBRACTU 🦓 (@Zebres_Actu) May 30, 2025

De ontvangst was groots om de spelers en staf te ontvangen bij hun terugkeer in het Stade du Pays de Charleroi. Bij het uitstappen uit de bus, staken de supporters vuurwerk af om het begin van het feest te markeren.

En dit keer veroorzaakten de vele vuurwerken die in de lucht van Charleroi werden afgeschoten, geen woede bij Mehdi Bayat. Kan dit de basis leggen voor een meer ontspannen relatie volgend seizoen?