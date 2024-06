OFFICIEEL: Club Brugge komt met goed nieuws: 'De connectie blijft, contract tot 2025'

Club Brugge speelde dit seizoen kampioen in de Jupiler Pro League. Hun beloftenploeg deed het ook bijzonder goed en werd 9e in de Challenger Pro League.

Club Brugge bleek op het einde van de rit de beste ploeg te zijn in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart werd op de laatste speeldag van het seizoen kampioen na spannende play-offs.

Maar ook de jongeren doen het goed bij de club. Club NXT werd 9e in de Challenger Pro League, wat van hen de beste beloftenploeg van het land maakte.

Nu komen ze bij Club Brugge met goed nieuws. Er werden twee contractverlengingen aangekondigd. 'Sterkhouders Lenn en Liam De Smet tekenen een contract tot 2025 bij Club NXT. De tweeling was afgelopen seizoen van grote waard bij onze U23 in de Challenger Pro League', klinkt het op de clubwebsite.

'Lenn en Liam zijn kind aan huis bij Club Brugge. De twee jeugdproducten doorliepen alle jeugdreeksen en maakten in het seizoen 2020 - 2021 hun eerste minuten voor Club NXT U23. Drie jaar later zijn ze een vaste waarde in de selectie van Robin Veldman.'

'Lenn was het voorbije seizoen de topschutter van de ploeg met 8 goals (waarvan 6 in de laatste 10 duels) en 2 assists in 28 matchen. Onze vleugelaanvaller speelde 2287 minuten dit seizoen en is daarmee de op twee na beste, net achter broer Liam.'

'Liam stond dit seizoen zijn mannetje op het middenveld en speelde in elke match van de competitie. Een totaal van maar liefst 2405 speelminuten', besluit Club Brugge.