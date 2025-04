🎥 Vier minuten gekte waren niet genoeg: Vincent Kompany slikt nieuwe stevige opdoffer

Bayern München en Borussia Dortmund hebben vanavond gelijkgespeeld. Wat betekent dat voor de stand helemaal bovenaan de Bundesliga? We lijsten het even klaar en duidelijk voor u op.

Met het gelijkspel van Bayer Leverkusen tegen Union Berlin indachtig had Bayern München een mooie kans om het gat aan de top van het klassement te vergroten. Een overwinning vandaag zou ook welkom zijn geweest om de Beierse dominantie te benadrukken in de Klassieker van de Bundesliga.

En ook om het vertrouwen op te krikken na de nederlaag tegen Inter Milaan in de Champions League kon het helpen. In een opnieuw uitverkochte Allianz Arena domineerde Bayern het spel. Maar zoals te vaak dit seizoen vertaalde zich dat niet in doelpunten: 0-0 bij de rust.

Bayern domineert, maar ...

Toch waren het de bezoekers die de score openden via Maximilian Beier, die de bal tussen de benen van Jonas Urbig wist te plaatsen. Geprikkeld reageerde Bayern na een uur spelen.

DORTMUND EQUALIZE JUST MINUTES AFTER BAYERN REGAINED THE LEAD! WHAT A MATCH 😨 pic.twitter.com/yUoYtVOpmr — ESPN FC (@ESPNFC) April 12, 2025

Het was eerst Raphaël Guerreiro die een beweging opgezet door Serge Gnabry en Thomas Müller (die startte voor zijn laatste Klassieker) afrondde met een gekruld schot om gelijk te maken. Op dreef keerden de troepen van Vincent Kompany de situatie volledig dankzij Gnabry, die betrokken was bij alle goede acties.

Maar deze vier minuten van waanzin waren niet genoeg voor Bayern om te winnen. Kort daarna was het de beurt aan Borussia om terug te komen via Waldemar Anton, op de juiste plek na een geweldige poging van Serhou Guirassy die werd gestopt door Urbig. Bayern München behoudt een voorsprong van zes punten op Leverkusen.