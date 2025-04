"Ik ben blij dat hij er niet meer is": Union-verdediger Kevin Mac Allister zal deze Anderlecht-speler niet missen

Kevin Mac Allister staat op het punt zijn zevende Brusselse derby te spelen. De Argentijn blikte bij Sudinfo al even vooruit op de wedstrijd.

Union Saint-Gilloise neemt het zaterdagavond op tegen Anderlecht. Verdediger Kevin Mac Allister, die hoogstwaarschijnlijk zal starten bij de thuisploeg, blikte al even vooruit op de wedstrijd.

"Als je weet dat er een derby nadert, is het altijd moeilijker om te slapen", zegt de Argentijn bij Sudinfo. "Ik herinner me dat mijn allereerste wedstrijd voor Union tegen Anderlecht was. Voor de wedstrijd had ik video's van Francis Amuzu gezien en ik dacht: 'Wow, die kerel is echt heel snel, heel creatief met de bal aan de voet'."

"Ik wist dat hij in mijn zone zou komen. Ik was nog maar twee of drie weken bij de club. Mijn teamgenoten kenden me nog niet zo goed. Senne Lynen kwam toen naar me toe en vroeg me of ik snel was. Ik antwoordde: 'Niet zo snel als Amuzu'. Hij antwoordde: 'Dan zal het vandaag moeilijk voor je worden'. We hebben allebei gelachen. Maar uiteindelijk was het goed verlopen", gaat Mac Allister verder.

Amuzu is nu geen speler meer van Anderlecht, aangezien hij naar Grêmio in Brazilië is vertrokken. "Maar om eerlijk te zijn, ben ik blij dat Amuzu er niet meer is, ook al zijn er nu spelers zoals Nilson Angulo, César Huerta, Thorgan Hazard... We moeten voor iedereen bij Anderlecht oppassen."

Maar hij heeft niet alleen goede herinneringen aan de Brusselse derby's die hij speelde. "Ik heb een herinnering die me elke dag achtervolgt: die waarbij ik die rode kaart kreeg in de kwartfinales van de Beker van België vorig seizoen. Elke dag stuurt iemand me die video wel..."