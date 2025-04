Bij Anderlecht droop de frustratie en de onmacht ervan af: "Ik heb er genoeg van!"

Voor de derde keer op rij ging Anderlecht zaterdagavond onderuit in de Champions' Play-offs. Dit keer was stadsrivaal Union Saint-Gilloise te sterk: 2-0. Terwijl Union volop meedoet voor de titel, lijkt Anderlecht verder weg te zakken in het moeras.

De frustratie bij de spelers groeit, met doelman Colin Coosemans als verpersoonlijking van die onvrede. Na afloop van de match stak Coosemans zijn gevoelens niet onder stoelen of banken. “Ik heb er genoeg van", klonk het fel. “Ik ben het beu om telkens weer te moeten uitleggen aan de supporters waarom het fout loopt. J’en ai marre.”

De keeper gaf een ongewoon emotionele reactie, die veel zegt over de malaise bij paars-wit. Op het veld had Coosemans zelf weinig werk, wat de frustratie alleen maar groter maakte. “Ik denk dat ik bijna geen enkele bal heb moeten pakken. Dat is heel frustrerend. Het was weer een avond van net niet.”

Ondanks enkele tactische wissels van coach Hasi tijdens de wedstrijd, vond de doelman niet dat het daaraan lag. “We zijn allemaal genoeg prof om met die dingen om te gaan. Daar ligt het niet aan.”

Volgens Coosemans zijn er diepere problemen. “Er mag een pak meer peper en zout in deze ploeg. Veel meer leepheid ook. Dat zijn basisingrediënten.” Daarnaast wees hij op het gebrek aan scherpte en discipline. “Je mag ook niet zulke individuele fouten maken, zeker niet op dit niveau.”

De focus bij Anderlecht mag zich volgens Coosemans nog niet verplaatsen naar de bekerfinale, hoewel dat voor velen de enige overgebleven reddingsboei lijkt. “We richten ons nog niet op de beker. Ik denk niet dat je die ochtend kan opstaan en denken dat je die beker eventjes vlug gaat winnen. Dat is absoluut niet het geval.”

Wat paars-wit nu vooral nodig heeft, is een overwinning in de play-offs om het moreel op te krikken. “We moeten dringend wedstrijden winnen om met een degelijk gevoel naar de finale toe te werken", besloot Coosemans. Na opnieuw een pijnlijke avond in het Dudenpark is duidelijk: de druk op Anderlecht blijft toenemen.