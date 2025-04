Elf punten voorsprong op Anderlecht na drie speeldagen in de Play-offs? "Op dit moment stralen we sereniteit uit, maar..."

Vanavond ontvangt Union Saint-Gilloise Anderlecht voor de Brusselse derby. Sébastien Pocognoli wil zijn spelers zien doorgaan met wat ze dit seizoen al hebben laten zien.

Union Saint-Gilloise heeft onder leiding van Pocognoli nog niet verloren van Anderlecht, of zelfs maar een doelpunt tegen gekregen. Dankzij de 6 op 6 van Union gaat het team deze nieuwe derby in met minder druk dan een jaar geleden, toen Alexander Blessin al bijzonder gespannen leek tijdens de persconferentie.

Dit seizoen lijkt de vormcurve van Union de andere kant op te gaan: "We weten waar we vandaan komen. Dit seizoen hadden we moeilijke momenten die de teamcohesie hebben versterkt. Alle spelers hebben veel gespeeld, dus iedereen voelt zich betrokken. Dat is de sleutel", vertelt Sébastien Pocognoli volgens RTBF.

Voortbouwen op de prestaties van de afgelopen weken

De Play-offs brengen natuurlijk een zekere druk met zich mee, maar Union is hier inmiddels aan gewend geraakt en laat zich niet meer verrassen: "We bereiden de spelers zo goed mogelijk voor tijdens de training zodat ze kalm zijn op wedstrijddagen. Op dit moment stralen we sereniteit uit, maar elke wedstrijd is een nieuwe test."

Toch nemen de emoties nog wat meer toe als de tegenstander Anderlecht is: "Het is altijd een speciale wedstrijd. We speelden een van onze beste wedstrijden tegen Anderlecht aan het begin van het seizoen, ondanks de 0-0. Het was nog steeds een overgangsperiode, maar we hadden al goede fundamenten gelegd. Het is een aparte wedstrijd, een speciale wedstrijd voor de hele club."

Dankzij hun 6 op 6 heeft Union SG al een kloof geslagen om zijn plaats op het podium veilig te kunnen stellen. Bij een overwinning op zaterdag zou het verschil oplopen tot elf punten.